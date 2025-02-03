Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 791 milyon 675 bin 462,65 lira, işlem miktarı ise 866,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 809 milyon 791 bin 418,80 lira düzeyinde gerçekleşti.