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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu. Altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 07.02.2025 17:11
  • Giriş: 07.02.2025 17:11
  • Güncelleme: 07.02.2025 17:12
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,3 artışla 3 milyon 340 bin lira oldu.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek 3 milyon 350 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira, işlem miktarı ise 1.700,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

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