Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,3 artışla 3 milyon 340 bin lira oldu.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek 3 milyon 350 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira, işlem miktarı ise 1.700,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira düzeyinde gerçekleşti.