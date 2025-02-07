Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu. Altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,3 artışla 3 milyon 340 bin lira oldu.
Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek 3 milyon 350 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira, işlem miktarı ise 1.700,43 kilogram oldu.
Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira düzeyinde gerçekleşti.