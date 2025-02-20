Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla3 milyon 534 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 917 bin 262,64 lira, işlem miktarı ise 1.843,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 558 milyon 429 bin 444,59 lira düzeyinde gerçekleşti.