Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla3 milyon 534 bin liraya yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 917 bin 262,64 lira, işlem miktarı ise 1.843,06 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 558 milyon 429 bin 444,59 lira düzeyinde gerçekleşti.