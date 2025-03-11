Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı, piyasada, en düşük 3 milyon 415 bin lira, en yüksek 3 milyon 475 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 458 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 355 bin 1,17 lira, işlem miktarı ise 1.880,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 419 milyon 731 bin 799,57 lira olarak gerçekleşti.