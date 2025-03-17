Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasada en düşük 3 milyon 540 bin lira, en yüksek 3 milyon 567 bin 999,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 544 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 548 milyon 490 bin 864,79 lira, işlem miktarı ise 1.005,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 575 milyon 560 bin 154,35 lira olarak gerçekleşti.