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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 lira oldu.

Ekonomi
  • 17.03.2025 17:36
  • Giriş: 17.03.2025 17:36
  • Güncelleme: 17.03.2025 17:40
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 3 milyon 553 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasada en düşük 3 milyon 540 bin lira, en yüksek 3 milyon 567 bin 999,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 544 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 548 milyon 490 bin 864,79 lira, işlem miktarı ise 1.005,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 575 milyon 560 bin 154,35 lira olarak gerçekleşti.

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