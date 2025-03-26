Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 740 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 41 milyon 384 bin 332,10 lira, işlem miktarı ise 548,88 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 134 milyon 666 bin 649,15 lira düzeyinde gerçekleşti.