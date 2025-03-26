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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 26.03.2025 17:04
  • Giriş: 26.03.2025 17:04
  • Güncelleme: 26.03.2025 17:07
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı piyasada, en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 740 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 41 milyon 384 bin 332,10 lira, işlem miktarı ise 548,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 134 milyon 666 bin 649,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

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