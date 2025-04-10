Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 880 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla3 milyon 880 bin liraya yükseldi.
Piyasada standart altının fiyatı, en düşük 3 milyon 805 bin lira, en yüksek 3 milyon 900 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 184 bin 997,22 lira, işlem miktarı ise 2.215,29 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 609 milyon 977 bin 528,02 lira olarak gerçekleşti.