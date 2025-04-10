Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla3 milyon 880 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının fiyatı, en düşük 3 milyon 805 bin lira, en yüksek 3 milyon 900 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 184 bin 997,22 lira, işlem miktarı ise 2.215,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 609 milyon 977 bin 528,02 lira olarak gerçekleşti.