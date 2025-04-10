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Altının kilogram fiyatında yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 880 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 10.04.2025 17:21
  • Giriş: 10.04.2025 17:21
  • Güncelleme: 10.04.2025 17:23
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla3 milyon 880 bin liraya yükseldi.

Piyasada standart altının fiyatı, en düşük 3 milyon 805 bin lira, en yüksek 3 milyon 900 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 727 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 184 bin 997,22 lira, işlem miktarı ise 2.215,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 609 milyon 977 bin 528,02 lira olarak gerçekleşti.

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