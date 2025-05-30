Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 164 bin 999 liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 158 bin lira, en yüksek 4 milyon 164 bin 999 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 155 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 252 milyon 201 bin 84,61 lira, işlem miktarı ise 1.023,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 261 milyon 969 bin 247,59 lira olarak gerçekleşti.