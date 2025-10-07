Altının kilogram fiyatında yükseliş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 529 bin 999,5 lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 529 bin 999,5 liraya çıktı.
standart altının kilogram fiyatı, en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 529 bin 999,5 lirayı gördü.
Standart altının kilogramı dün günü 5 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 548 milyon 28 bin 596,02 lira, işlem miktarı ise 2 bin 699,86 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 603 milyon 246 bin 800,36 lira olarak gerçekleşti.