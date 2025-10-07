Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 yükselişle 5 milyon 529 bin 999,5 liraya çıktı.

standart altının kilogram fiyatı, en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 529 bin 999,5 lirayı gördü.

Standart altının kilogramı dün günü 5 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 548 milyon 28 bin 596,02 lira, işlem miktarı ise 2 bin 699,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 603 milyon 246 bin 800,36 lira olarak gerçekleşti.