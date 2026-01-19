Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 585 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 567 bin lira, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 66 milyon 673 bin 649,32 lira, işlem miktarı ise 771,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 489 milyon 261 bin 376,32 lira olarak gerçekleşti.