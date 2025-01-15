Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor
Dün günü 3 milyon 68 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin liraya yükseldi.
Altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 62 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 68 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira, işlem miktarı ise 1.852,69 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira düzeyinde gerçekleşti.