Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 62 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 68 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira, işlem miktarı ise 1.852,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 675 milyon 833 bin 288 lira düzeyinde gerçekleşti.