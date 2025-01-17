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Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Ekonomi
  • 17.01.2025 17:13
  • Giriş: 17.01.2025 17:13
  • Güncelleme: 17.01.2025 17:18
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatında yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 92 bin 500 liraya yükseldi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 85 bin lira, en yüksek 3 milyon 99 bin 772 lirayı gördü.

en standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 92 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 88 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 514 milyon 640 bin 475,41 lira, işlem miktarı ise 490,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 722 bin 614,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

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