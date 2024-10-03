Altının kilogram fiyatında yüzde 5,1 düşüş
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 55 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin liraya geriledi.
Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 879 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 69 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 55 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 13 milyon 428 bin 584,11 lira, işlem miktarı ise 1.020,81 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 21 milyon 514 bin 715,25 lira düzeyinde gerçekleşti.