Altının kilogram fiyatındaki düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 17 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 26 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 973 milyon 386 bin 519,74 lira, işlem miktarı ise 1.337,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 320 milyon 103 bin 701,09 lira düzeyinde gerçekleşti.