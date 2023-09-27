Altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 646 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 178 milyon 765 bin 449,55 lira, işlem miktarı ise 1.914,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 355 milyon 57 bin 483,21 lira düzeyinde gerçekleşti.