Altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 741 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 188 milyon 297 bin 354,01 lira, işlem miktarı ise 1.912,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 421 milyon 759 bin 473,98 lira düzeyinde gerçekleşti.