Altının kilogramı 1 milyon 669 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 669 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 600 bin lira, en yüksek 1 milyon 680 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü, önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artarak 1 milyon 669 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 984 milyon 342 bin 239,88 lira, işlem miktarı ise 2.464,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 317 milyon 235 bin 531,61 lira düzeyinde gerçekleşti.