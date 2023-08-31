Altının kilogramı 1 milyon 680 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 680 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 656 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artarak 1 milyon 680 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 734 milyon 102 bin 21,92 lira, işlem miktarı ise 442,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 836 milyon 127 bin 13,24 lira düzeyinde gerçekleşti.