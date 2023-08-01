Altının kilogramı 1 milyon 688 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 688 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 679 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 1 milyon 688 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 141 milyon 820 bin 408,29 lira, işlem miktarı ise 4.230,74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 159 milyon 1 bin 777,42 lira düzeyinde gerçekleşti.