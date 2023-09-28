Altının kilogramı 1 milyon 691 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artarak 1 milyon 691 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı, günü 1 milyon 691 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 638 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 arttış gösterdi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 599 milyon 828 bin 789,61 lira, işlem miktarı ise 1.571,40 kilogram oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 602 milyon 73 bin 292,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.