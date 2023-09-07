Altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 696 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 643 bin lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 696 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 812 milyon 104 bin 314,98 lira, işlem miktarı ise 1.094,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 880 milyon 829 bin 722,52 lira düzeyinde gerçekleşti.