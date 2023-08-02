Altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 691 bin lira, en yüksek 1 milyon 703 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 1 milyon 697 bin 466 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 967 milyon 312 bin 87,16 lira, işlem miktarı ise 1.753,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 970 milyon 671 bin 751,16 lira düzeyinde gerçekleşti.