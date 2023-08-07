Altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 704 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 40 milyon 37 bin 328,27 lira, işlem miktarı ise 4.201,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 72 milyon 894 bin 113,60 lira düzeyinde gerçekleşti.