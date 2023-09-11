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Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya geriledi

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 17:28
  • Giriş: 11.09.2023 17:28
  • Güncelleme: 11.09.2023 17:29
Kaynak: AA
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Altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 707 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 569 milyon 757 bin 855,07 lira, işlem miktarı ise 2.149,47 kilogram oldu.

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