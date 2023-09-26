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Altının kilogramı 1 milyon 704 bin 1 liraya yükseldi

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 16:46
  • Giriş: 26.09.2023 16:46
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:46
Kaynak: AA
Altının kilogramı 1 milyon 704 bin 1 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 704 bin 1 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 665 bin lira, en yüksek 1 milyon 711 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 704 bin 1 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 429 milyon 209 bin 779,39 lira, işlem miktarı ise 849,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 749 milyon 420 bin 287,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

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