Altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 666 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artarak 1 milyon 705 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 319 bin 745,01 lira, işlem miktarı ise 653,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 105 milyon 115 bin 565,45 lira düzeyinde gerçekleşti.