Altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 661 bin lira, en yüksek 1 milyon 707 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artarak 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 79 milyon 700 bin 90,32 lira, işlem miktarı ise 4.824,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 8 milyar 112 milyon 310 bin 896,87 lira düzeyinde gerçekleşti.