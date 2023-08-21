Altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 716 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 719 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 716 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 250 milyon 44 bin 463,51 lira, işlem miktarı ise 745,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 388 milyon 175 bin 830,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.