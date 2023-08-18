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Altının kilogramı 1 milyon 717 bin 998 liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

Ekonomi
  • 18.08.2023 16:54
  • Giriş: 18.08.2023 16:54
  • Güncelleme: 18.08.2023 16:59
Kaynak: AA
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Altının kilogramı 1 milyon 717 bin 998 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 717 bin 998 liraya yükseldi .

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 717 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 670 milyon 889 bin 584,29 lira, işlem miktarı ise 1.594,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 769 milyon 879 bin 684,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi , Çakmakçı Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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