Altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 730 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 947 milyon 373 bin 493,85 lira, işlem miktarı ise 1.743,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 967 milyon 64 bin 983,34 lira düzeyinde gerçekleşti.