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Altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi

Ajans Haberleri
  • 11.10.2023 17:26
  • Giriş: 11.10.2023 17:26
  • Güncelleme: 11.10.2023 17:26
Kaynak: AA
Altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 750 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 650 bin lira, en yüksek 1 milyon 753 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,0 artarak 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 915 milyon 94 bin 472,92 lira, işlem miktarı ise 1.741,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 931 milyon 487 bin 578,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

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