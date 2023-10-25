Altının kilogramı 1 milyon 770 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 770 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 769 bin lira, en yüksek 1 milyon 855 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 770 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 851 milyon 776 bin 903,26 lira, işlem miktarı ise 1.573,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 863 milyon 641 bin 416,99 lira düzeyinde gerçekleşti.