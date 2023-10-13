Altının kilogramı 1 milyon 794 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 794 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 670 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 1 milyon 794 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 913 milyon 628 bin 127,08 lira, işlem miktarı ise 2.307,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 918 milyon 44 bin 573,75 lira düzeyinde gerçekleşti.