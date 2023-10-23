Altının kilogramı 1 milyon 852 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 852 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 767 bin lira, en yüksek 1 milyon 860 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 852 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 766 milyon 273 bin 723,24 lira, işlem miktarı ise 1.550,46 kilogram oldu.