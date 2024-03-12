Altının kilogramı 2 milyon 410 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 747 milyon 984 bin 647,84 lira, işlem miktarı ise 2.472,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 773 milyon 61 bin 146,42 lira düzeyinde gerçekleşti.