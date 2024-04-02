Altının ons fiyatı rekor yeniledi

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 266 dolara ulaşarak rekor yeniledi.

Altının ons fiyatının, son haftalarda Fed’in ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla birlikte jeopolitik gerimler, özel fonlardan ve merkez bankalarından artan taleple rekor tazelemesi dikkati çekiyor.

Altının ons fiyatı, martta yüzde 9,3 yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

Bugün Londra’da seans başlarında altının ons fiyatı 2 bin 266,85 dolara ulaşarak rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.20 itibarıyla 2 bin 261 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Fransa ve İtalya'dan gelen enflasyon verileri, ECB’nin faiz indirimine gideceği beklentilerini artırırken altının ons fiyatının artan jeopolitik gerilimler, fon ve merkez bankası alımlarıyla desteklendiğini ifade etti.

Düşük faiz oranlarının sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurgulayan analistler, doların son dönemde değer kazanmasının altın fiyatını olumsuz etkilemediğine dikkati çekti.