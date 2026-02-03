Altının yolculuğu: Dünyanın bilinen en eski altını nerede bulundu?

Yaklaşık 6 bin 500 yıllık altın eserler, Bulgaristan’daki Varna Nekropolü’nde ortaya çıkarıldı. Live Science’ta yayımlanan araştırmaya göre bu buluntular, insanlık tarihinin bilinen en eski işlenmiş altın örnekleri olarak kabul ediliyor.

Arkeologlar, Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında yer alan Varna Nekropolü’nde bulunan altın eserlerin, MÖ 4600–4300 yılları arasına tarihlendiğini belirtiyor. Bulgular, altının yalnızca bir süs eşyası değil; erken toplumlarda güç, statü ve ritüel göstergesi olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bulgaristan’daki Varna Nekropolü’nde “Mezar 43” olarak adlandırılan gömüde bulunan iskelet ve çevresindeki altın eserler.

"MEZAR 43"

1970’li yıllarda tesadüfen keşfedilen Varna Nekropolü’nde yürütülen kazılarda 3 binden fazla altın eser gün yüzüne çıkarıldı. Kolyeler, bilezikler, küpeler, altın diskler ve sapı altınla kaplı bir balta gibi nesnelerin yanı sıra, bazı mezarlarda ölülerin giysilerine iliştirilmiş altın süsler bulundu. Toplam altın miktarının 6 kilogramı aştığı belirtiliyor.

Araştırmacılara göre en dikkat çekici buluntu, “Mezar 43” olarak adlandırılan gömü alanı. Bu mezarda bulunan altınların, nekropolde çıkarılan tüm altınların yaklaşık üçte birine denk geldiği ifade ediliyor. Mezarın sahibi olduğu düşünülen kişinin, döneminin en yüksek statülü figürlerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

“EN ESKİ ALTIN” TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Bulgaristan’ın güneyinde yer alan ve MÖ. 4500 – MÖ. 4600 yıllarına tarihlenen bir yerleşimde bulunan altından yapılmış boncuk.

Varna’daki eserler uzun yıllardır dünyanın bilinen en eski altın buluntuları olarak kabul edilse de, Bulgaristan’daki Yunatsite yerleşiminde bulunan ve yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir altın boncuk, bu unvanı tartışmaya açtı. Ancak söz konusu buluntunun kesin tarihlendirilmesi henüz netlik kazanmış değil.

Bilim insanlarına göre, Varna Nekropolü hâlâ en eski işlenmiş altın koleksiyonu olarak önemini koruyor.

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE SINIFSAL AYRIŞMA

Live Science’ın aktardığına göre bu buluntular, erken tarım toplumlarında toplumsal eşitsizliklerin ve sınıfsal ayrışmanın sanılandan çok daha erken bir dönemde ortaya çıktığını gösteriyor. Altının defin ritüellerinde yoğun biçimde kullanılması, maddi zenginliğin aynı zamanda simgesel ve dinsel bir anlam taşıdığını da ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Varna’daki eserlerin hâlâ dünyanın bilinen en eski işlenmiş altın koleksiyonu olduğunu vurgularken, Bulgaristan’daki başka yerleşimlerde bulunan daha küçük ve tekil altın nesnelerin bu unvanı henüz kesin biçimde sarsmadığını belirtiyor.

Varna Nekropolü’nden çıkarılan altın eserler bugün Varna Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor ve tarih öncesi Avrupa’nın en önemli arkeolojik buluntuları arasında kabul ediliyor.