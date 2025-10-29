Altınköy Koyu kazandı

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi sınırları içindeki Altınköy Koyu, yıllardır süren bir çevre mücadelesinde önemli bir kazanım elde etti. Bölgedeki imar planı değişikliklerine karşı açılan davada, İzmir 2. İdare Mahkemesi yurttaşları haklı buldu.

Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla yapılan arsa bölüştürme işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, planlamanın “doğal doku ve ekolojik bütünlük gözetilmeden” hazırlandığı vurgulandı. Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de taraf olduğu davada, Bakanlığın onayladığı planların “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” içinde kaldığı belirtildi. Ancak mahkeme, bölgenin 1. ve 3. derece doğal sit alanlarıyla çevrili olmasına rağmen, alanın kentsel kullanıma ve yapılaşmaya açıldığını tespit etti. Mahkeme kararında, planlama sürecinin “eksik, bilimsel temelden uzak ve mevzuata aykırı” olduğu ifade edildi. Böylece bölgede yürütülen arsa bölüştürme işlemi ve buna dayalı tüm plan kararları iptal edildi.

Davacıların avukatı Şehrazat Mercan, karara ilişkin “Koyun gerisinde bir inşaat şirketiyle birlikte bazı kişiler, yüzlerce villa yapmak üzere harekete geçmişti. Alanı 409 parsele böldüler. Ormanları ve sit alanlarını kapsayan bu bölgeyi özel mülk gibi düzenlediler. Daha ileri gidip, koyun tamamını kiralamak için Bakanlığa başvurdular. Amaç, halkın giremediği özel bir koy yaratmaktı. Davayı kazandık, işlemler iptal edildi" dedi.