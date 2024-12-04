Altınköy Koyu’na göz diktiler

İzmir’in Urla ilçesi, tarım arazileri, zeytinlikler, ormanlar ve kıyılarıyla Türkiye’nin en değerli doğal miraslarından biri.

İlçe son yıllarda artan yapılaşma baskısı ve rant projeleriyle karşı karşıya.

Doğal sit alanlarının statülerinin değiştirilmesi, yüzlerce zeytin ağacının kesilmesi ve tarım alanlarının imara açılmasıyla bölgenin ekolojik dengesi tehdit altında. Şimdi de Altınköy Koyu’nun ve çevresindeki tarım, orman ve zeytinlik alanların, yapılaşmaya açıldığı ortaya çıktı.

Yağcılar Köyü Ömerali mevkiinde bulunan ve birinci derece sit alanı olarak koruma altında olan üç büyük arazi, yapılan düzenlemelerle üçüncü derece “kontrollü kullanım alanı” statüsüne indirildi. Çevresi hâlâ birinci derece hassas alan olarak tescilliyken bu statü değişikliği, bölgede yapılaşmanın önünü açtı. Çevre Düzeni Planı’nda kentsel gelişim alanı ilan edilen bu parseller, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tercihli kullanım alanı” olarak düzenlendi. 2014 yılında bir yurttaşın İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu plan iptal edildi. Mahkeme, bölgenin tarım alanı olarak korunması gerektiğine hükmetti. Bu kararı uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili alanı tarım alanı olarak yeniden düzenledi. Buna karşın, İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun mahkeme kararını dikkate almadığı ve iptal edilen eski planları geçerli saydı. Ayrıca yüzlerce küçük parsel oluşturularak bölgedeki zeytin ağaçlarının kesildiği ve yazlık konut yapımı için alanların hazırlandığı belirtildi.

KEŞİF KARARI 18 ARALIK’TA

Bu gelişmeler, Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve bölge halkını harekete geçirdi. Dernek ve yurttaşlar süreci yargıya taşıdı. Altınköy’de yoğun bir yapılaşma ve nüfus artışı yaşanacağına dikkat çeken AKKOY temsilcileri, bölgedeki ekosistemin bütünlüğünün tehlikede olduğunu vurguladı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, 18 Aralık’ta keşif yapılmasına karar verdi. AKKOY, keşif günü çevre savunucularını desteğe çağırdı.