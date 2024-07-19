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Altınla yarışıyor: Anzer Balı'na da zam geldi

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer balının bu yıl bir kilogramlık satış fiyatı 4 bin liraya kadar çıktı. Böylece balın bir kilogramlık satış fiyatı neredeyse 2 gram altın fiyatına yaklaştı.

Ekonomi
  • 19.07.2024 13:37
  • Giriş: 19.07.2024 13:37
  • Güncelleme: 19.07.2024 13:47
Kaynak: iHA
Altınla yarışıyor: Anzer Balı'na da zam geldi
Fotoğraf: İHA

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nın bu yıl 1 kilogramlık satış fiyatı 4 bin TL oldu.

Anzer Yaylası'nda üretilen balın 2 bin 500 lira olan kilogram satış fiyatı bu yıl 4 bin liraya çıkarıldı.

"YAKIN ZAMANDA GÜNCELLEME YAPILACAK"

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yeni sezonda fiyatın arttığını belirterek şunları söyledi:

"Anzer Balı'nın yeni dönemde 1 kilogramlık fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kiloluk Anzer Balı'nın fiyatı da 2 bin TL olarak belirlendi. 250 gramlığı ise 1 bin TL olarak belirlenmiştir. Yakın zamanda güncelleme yapılacaktır. Tüketicilerimize buradan tekrardan duyuruyoruz. Coğrafi işaretli Anzer Balı ibareli hakiki Anzer Balı'nı, kooperatiflerden güvenle temin edebilirler."

Balın kilogram maliyeti hesaplandı
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