Altınla yarışıyor: Anzer Balı'na da zam geldi

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer balının bu yıl bir kilogramlık satış fiyatı 4 bin liraya kadar çıktı. Böylece balın bir kilogramlık satış fiyatı neredeyse 2 gram altın fiyatına yaklaştı.

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nın bu yıl 1 kilogramlık satış fiyatı 4 bin TL oldu.

Anzer Yaylası'nda üretilen balın 2 bin 500 lira olan kilogram satış fiyatı bu yıl 4 bin liraya çıkarıldı.

"YAKIN ZAMANDA GÜNCELLEME YAPILACAK"

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yeni sezonda fiyatın arttığını belirterek şunları söyledi:

"Anzer Balı'nın yeni dönemde 1 kilogramlık fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kiloluk Anzer Balı'nın fiyatı da 2 bin TL olarak belirlendi. 250 gramlığı ise 1 bin TL olarak belirlenmiştir. Yakın zamanda güncelleme yapılacaktır. Tüketicilerimize buradan tekrardan duyuruyoruz. Coğrafi işaretli Anzer Balı ibareli hakiki Anzer Balı'nı, kooperatiflerden güvenle temin edebilirler."