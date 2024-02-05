Altınok'u Yavaş'ın önünde gösteren anket firmasında AKP izi

Ankara’da yerel seçim yarışında Turgut Altınok’un Mansur Yavaş'ın önünde olduğunu anket firması ASPAM Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü’nün, ABB AKP eski Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın kurduğu dernekte yardımcı olduğu ortaya çıktı.

ASPAM Araştırma, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlarını yayınladı.

15-31 Ocak'ta 4 bin kişi ile yapıldığı belirtilen ankettte Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un yüzde 46,4, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ise yüzde 44,7 oy aldığı aktarıldı.

Ankara için araştırma yapan pek çok araştırma şirketinin aksine Altınok'u Yavaş'ın önünde gösteren anket firmasının Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır'ın, ABB AKP eski Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın kurduğu dernekte yardımcı olduğu ortaya çıktı.