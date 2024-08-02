Altınoluk Alevi Kültür Festivali 8-12 Ağustos’ta

Haber Merkezi

Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Altınoluk Şubesi tarafından düzenlenecek olan 3. Altınoluk Alevi Kültür ve Sanat Festivali, 8-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivalde çok sayıda panel, konser ve çocuklara yönelik etkinlikler olacak.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, AKD Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz’ın konuşmalarıyla başlayacak festivalde, Muharrem Temiz, Özlem Taner, Özcan Türe ile Onur Türe de sahne alacak.