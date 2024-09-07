Altınordu 2'de 2 peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Altınordu yarın Kepezspor deplasmanına 2'de 2 yapma hedefiyle çıkacak. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 2'nci hafta mücadelesinde Levent Gümüşdere düdük çalacak. Kırmızı-lacivertliler, ilk haftayı puansız kapatan Antalya ekibine yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

İzmir temsilcisinde hafta içinde U20 Milli Takımı'na giden 3 futbolcudan orta saha oyuncusu Sami ile kaleci Serhat özel izinle takıma katıldı. Sami ve Serhat yarınki Kepezspor randevusunda forma giyebilecek. Yine U20 Milli Takımı'nda yer alan santrfor İlkan Sever ise ay-yıldızlı takımın kampında kaldı. Üç futbolcu da İngiltere ile oynanan U20 Elit Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Altınordu'da iyileşen Furkan Yöntem de kafilede yer aldı.