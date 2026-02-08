Altınordu – Ankaragücü: 1-1

İZMİR, (DHA)- 2’nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan Altınordu evinde Play-Off’u hedefleyen Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Altınordu 30 saniye dolmadan Ege Arslan’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre 1-0 sona ererken, Ankaragücü 47’nci dakikada Mervan Yusuf’un golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Altınordu ve Ankaragücü hanelerine 1’er puanı yazdırdı. Altınordu 14 puana yükselip ateş hattından çıkamadı. Ankaragücü de puanını 36 yaptı ve orta sıralarda yer aldı.