Altınordu Belediyesi'nin Halk Süt uygulaması bu yıl da devam ediyor

(ORDU)- Altınordu Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı Halk Süt uygulaması bu yıl kapsamını genişleterek devam ediyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Bu yıl çalışmamızı daha da genişleterek, okul sayısını 24’e, öğrenci sayısını ise 10 bine çıkardık. Bu dönem okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 2,5 haftalık zaman diliminde 75 bin 603 paket sütü öğrencilerimize ulaştırdık" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe öncülüğünde geçen yıl Ordu’da "Altınordu Halk Süt" uygulaması hayata geçirilmişti. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında pilot olarak belirlenen 9 okulda her gün okul öncesi ve ilkokul çağındaki 5 bin 24 öğrencinin sırasına taze süt bırakıldı. Başkan Ulaş Tepe, Halk Süt uygulamasının bu yıl da devam ettiğini açıkladı.

Süt dağıtımı yapılan okul ve öğrenci sayısını yükselttiklerini belirten Başkan Tepe, "Bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biri olan uygulamalarımızın başında Halk Süt geliyor. Yapılan araştırmalar, her 3 çocuktan 1’inin okula aç gittiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrenci kardeşlerimizin sıralarına her gün bir paket süt bırakmaya başlamıştık. Bu yıl çalışmamızı daha da genişleterek, okul sayısını 24’e, öğrenci sayısını ise 10 bine çıkardık. Bu dönem okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 2,5 haftalık zaman diliminde 75 bin 603 paket sütü öğrencilerimize ulaştırdık. Altınordu’muzun çocuklarına afiyet olsun. Halk Süt, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkıda bulunan, ailelerin yükünü hafifleten ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bir uygulamadır. Biz Altınordu’muzdaki daha fazla çocuğun güne sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak, onların büyüme ve gelişim süreçlerini desteklemek istiyoruz. İş birliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Altınordu’da her çocuğun sağlıklı beslenme hakkına erişmesini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.