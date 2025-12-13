Altınordu – Beykoz Anadolu: 0-4

İZMİR, (DHA)- 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son sırada yer alan Altınordu evinde Beykoz Anadolu takımına 4-0 mağlup oldu. Maçın 14’üncü dakikasında Melik, konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Beykoz Anadolu, dakikalar 69’u gösterdiğinde Recep ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Beykoz Anadolu, 71’inci dakikada Ozan’la golleri üçledi: 0-3. Maçın 90+2’nci dakikasında Ozan takımının dördüncü golünü atıp sonucu belirledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Beykoz sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 5 puanla son sırada kalırken, Beykoz Anadolu 14 puana yükseldi.