Altınordu - Beykoz Anadoluspor: 1-1
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını üst üste kazanan, 8 maçtır bileği bükülmeyen Altınordu iç sahada öne geçtiği maçta Beykoz Anadoluspor'la yenişemedi: 1-1. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Mahdi Tüzün Sahası'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin 14'üncü dakikada Yakal'la bulduğu gole konuk ekip 38'inci dakikada Ozan Papaker'le yanıt verdi. Bu skorla puanını 48 yapan Altınordu galibiyet serisi sona erse de Play-Off hattındaki yerini korudu.