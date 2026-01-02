Altınordu'da 5 oyuncu ilk gollerini attı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 11 golle ilk yarıyı en az gol atan 2 takımdan biri olarak düşme hattında tamamlayan Altınordu'da 5 futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı. Altyapıdan yetişen sol kanat Sercan Demirkıran (19) ve ön libero Burak Gültekin (19) ile kulübe transfer yoluyla gelen sol kanat Berat Kalkan (22) profesyonel liglerde ilk kez gol atmayı başardı. Gurbetçi stoper Birhan Elibol (22) ve gurbetçi santrfor Serkan Dursun (24) da Türkiye kariyerlerinde Altınordu formasıyla golle tanıştı. Kırmızı-lacivertli ekibin diğer gollerini ise önceki sezonlarda gol sevinci yaşamış olan oyunculardan Ege Arslan (2), Kerim Avcı (2) ve Keni Var Uzun (2) kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)