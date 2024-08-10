Altınordu'da Altar Han lig atladı

Geçen sezon İzmir ekibinde çapraz bağ sakatlığı yaşayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpte 2019 yılında profesyonel olup Niğde Anadolu FK, Isparta 32 Spor ve Düzcespor'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon A takımda şans bulmaya başlayan Altar Han, 11 maça çıkıp 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.