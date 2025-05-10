Altınordu'da Ateş ilk kez taraftarın önüne çıkacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur maçında deplasmanda Adana 01 FK'yı seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenerek tur atlayan Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, pazartesi günü evlerinde Kastamonuspor'la oynayacakları Play-Off 2'nci Tur mücadelesinde ilk kez taraftarın huzruna çıkacak. İzmir temsilcisinde Ersan Parlatan'ın yerine normal sezonun bitime 3 hafta göreve gelen genç teknik adam ilk 2 sınavına İskenderunspor ve Sarıyer deplasmanlarında çıktı.

Altınordu'nun son hafta evinde Afyonspor'la oynaması gereken müsabaka rakibin ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlandı. Teknik patron Namet Ateş, Play-Off 1'inci Tur'daki Adana 01 FK randevusunda da saha dezavantajları nedeniyle 12'nci adamla buluşamadı. Namet Ateş'in takımın başında yer aldığı 3 maçı da dış sahada oynayan kırmızı-lacivertliler, kritik Kastamonuspor müsabakasında İzmir'de tribün desteğini arkasına alarak mücadele edecek.